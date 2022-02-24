Mudanya yoluna 'hafif raylı sistem' düzenlemesi

UKOME Kurulu Alt Komisyonunun kararı doğrultusunda trafik akışında çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre trafik düzenlemesi şu şekilde olacak;

"Sanayi Caddesi'nin, Mudanya Yolu gidiş istikameti, BursaRay Emek istasyonu ile Otoyol girişi arası 1. Etap çalışma alanı olarak belirlendi. Mudanya Yolu Caddesinde Bursaray Emek İstasyonu ile Otoyol Girişi arasında, trafik 4 şeritli servis yoluna alınacak. Mudanya Yolu üzerinden yaya geçişleri Emek-BursaRay Hafif Raylı Sistem istasyonundan sağlanacak. Mudanya Yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 ( D0732 ) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulan geçici durak noktasına taşınacak. Bu etapta trafik aktarımının yapıldığı süre boyunca, BursaRay Emek İstasyonu ile Otoyol girişi arasında trafik akışının aksatılmaması hedefiyle, Emek Fatih Sultan Mehmet ve Geçit mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Şht. Kom. Er Ramazan Okur Cad, 21. Çiçek Sokak, Alev Sokak, Gürel Sokak ve 7. Akar Sokağın oluşturulan servis yoluna giriş ve çıkışları kapatılacak. Mahallelere giriş ve çıkışlar 329. Sokak ve Genç Osman Caddesi üzerinden sağlanacak. Trafik aktarımının yapıldığı güzergah boyunca duraklama ve park etmek yasaklanırken, konuya ilişkin denetim Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce aralıksız yapılacak."

Toplu taşıma hatlarına ilişkin hat değişiklikleri, www.bursa.bel.tr web adresinden ve https://ulasim.burulas.com.tr/ adresinden eşzamanlı olarak duyurulacağı açıklandı. Bursa'nın raylı sistem ağını, Geçit, YHT Bursa İstasyonu ve Bursa Şehir Hastanesine uzatarak, vatandaşların bu konumlara daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşması sağlayacak çalışmalar, bölgedeki ulaşım altyapısının olumsuz etkilenmemesi için etaplar halinde yapılacağını belirten yetkililer, çalışmalar kapsamında trafik akışında oluşabilecek aksaklıkların en aza indirilebilmesi için sürücülerin, belirlenen servis yollarında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkün oldukça çalışma bölgesi dışında alternatif koridorları tercih etmeleri büyük önem taşıdığını söyledi.