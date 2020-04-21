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Mudanya Zabıtası'ndan doğum günü sürprizi

Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri abisi Ali Suratlı’ya doğum günü sürprizi yapmak isteyen Asmin Suratlı’nın dileğini gerçekleştirdi.

Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri abisi Ali Suratlı'ya doğum günü sürprizi yapmak isteyen Asmin Suratlı'nın dileğini gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, doğum günü pastasıyla evinde ziyaret ettikleri Ali Suratlı'nın doğum gününü kutladı.


Korona virüs (COVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında gece gündüz mesai yapan Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez bir çocuğun mutluluğuna ortak oldu.


Abisi Ali Suratlı'ya doğum günü sürprizi yapmak isteyen ancak 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan Asmin Suratlı, çalışan babasının eve geç gelecek olması nedeniyle Mudanya Belediyesi'ni aradı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri abisine sürpriz yapmak isteyen Asmin'in bu talebini geri çevirmedi. Zabıta ekipleri, doğum günü pastasıyla evinde ziyaret ettikleri Ali Suratlı'nın doğum gününü kutladı. Ali ve Asmin Suratlı mutluluklarını dile getirirken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve ekiplere teşekkür etti.

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