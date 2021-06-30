Mudanya Zeytin Kooperatifinde mâlî kurul yapıldı

Marmarabirlik'in Yörükali tesislerindeki kooperatif toplantı salonunda yapılan genel kurula müstahsiller katıldı. Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, pandemi süreci ve tabiat şartlarının etkisindeki üreticiyi mağdur etmemek için çaba sarf ettiklerini, ödemeleri zamanında yapıp, gübre ve ilâç destekleri verdiklerini, ayrıca mazot kartla müstahsilin sıkıntısını giderdiklerini söyledi.

Yıldız'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 2018-2019 / 2019-2020 iş yılına ilişkin yönetim kurulu tarafından özetle okunarak ibrâ edildi. 2018-2019/2019-2020 yılı yönetim kurulu üyeleri ibrâ edilerek, bu iş yılları faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı Kar-zararı görüşülerek karara bağlandı. Kooperatif bütçesi 2020-2021 yılı için 126.369.000 TL 2021-2022 yılı için 102.014.000 TL olarak kabul edildi.

Kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılması kararı alınmasıyla, 2020-2021 ve 2021-2022 İş yılı bütçeleri ile çalışma programları görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzur ve harcırahlar gibi parasal haklar yeniden görüşülerek karara bağlandı. Kooperatif ana sözleşmenin 10/4 maddesi uyarınca belirlenen sermaye artırımına göre üst sınır 30 binden 80 bin liraya yükseltildi. Birlik tarafında ortak üreticilere verilecek aynî ve nakdî kredilerin kullandırılmasına dâir yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşülerek kabul edildi.