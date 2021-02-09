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Mudanya'da 30 bin metrekare parke çalışması

Mudanya genelinde asfalt, kaldırım onarımları, beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, pek çok mahallede hizmetlerini sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yıl, Halitpaşa, Kumyaka, Burgaz, Bademli, Tirilye, Akköy, Çepni, Esence mahallelerinde toplam 17 bin metrekareye yakın tretuvar ve yol kaplama çalışması yaptı. Hançerli, Mürsel, Hasköy ve Bademli mahallelerinde çalışmalar devam ederken, ilk planlama dahilinde toplamda 30 bin metrekare parke çalışması yapılacak. Mahalle ayrımı yapmadan ilçenin dört bir yanına hizmet götürdüklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanyalı vatandaşlarımızın, daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak hedefiyle, gerek mahallelerdeki yol ve tretuvar, gerek asfaltlama gerekse de spor ve park alanlarının oluşturulması için, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını plan dahilinde sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu.

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