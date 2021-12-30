Mudanya'da 55 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yıl başı öncesi 55 litre sahte içki ele geçirildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yıl başı öncesi 55 litre sahte içki ele geçirildi.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro elemanları, M.Ö.'ye (35) ait işyerinde satışa hazır vaziyette, 2 adet 5 litre plâstik damacanaya şişelenmiş sahte viski, 12 adet 100 CC'lik şişelere doldurulmuş sahte viski, 14 adet 100 CC'lik, 7 adet 70 CC'lik, 9 adet 35 CC'lik, 5 adet 50 CC'lik ve 2 adet 20 CC'lik şişelere doldurulmuş sahte rakı ile 5 litrelik plastik su şişelerine doldurulmuş toplam 55 litre sahte içki ele geçirdi. Yıl başı öncesi denetimlerin süreceği bildirildi.