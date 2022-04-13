Mudanya'da 7'den 70'e sanat eğitimi

Mudanya Belediyesi 7'den 70'e her yaştan insanı kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler bünyesinde açılan hobi sanat atölyelerinde, genç yaşlı yüzlerce Mudanyalı sanat öğreniyor. Halk dansları, ritim perküsyon, step aerobik, yoga, zumba, makrome, gitar, bağlama, ebru, yağlı boya amigurumi, resim, filografi branşlarında gerçekleştirilen atölyeler yeni dönemde de Mudanyalılarla buluşuyor. Resim atölyesi öğrencileri ise Tirilye Sanat Evi'nde izlenime açmak üzere şair portreleri sergisine hazırlanıyor.

İnsana yatırımın gururunu yaşadıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya'da öğrenmenin yaşı yok. Göreve geldiğimiz günden bu yana pandemi dönemi haricinde açtığımız hobi ve sanat atölyeleri ile 3 bin 285 kursiyere hobi kazandırdık. Ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunduğumuz atölyelerle herkesin kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Mudanyalıların mutlu olacağı her türlü projeyi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerden isteyen herkes, ücretsiz olarak yararlanabiliyor.