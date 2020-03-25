Mudanya'da atıklar geri dönüşüme gidiyor

Geri dönüşüm kutusu talep eden Mudanyalıların 0541 544 16 09 numaralı whatsapp atık ihbar hattına bulundukları yeri ve fotoğraf göndermesi yeterli olacak.

Mudanya Belediyesi, geri dönüşebilir atıkların toplanması amacıyla yeni bir sözleşme imzaladı. Belediye ile Erkâğıt Sanayi Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan protokolle, Mudanya'daki bütün ambalaj atıkların geri dönüşümü sağlanacak. Sözleşmeye göre, ilçe sınırları içinde tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklar, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak geri dönüştürülecek. Daha hızlı ve sağlıklı hizmet verilmesi maksadıyla geri dönüşüm kutusu talep eden Mudanyalıların, 0541 544 16 09 numaralı whatsapp atık ihbar hattına geri dönüşüm atıklarının toplanması için mevki bildirmesi ve fotoğraf göndermesi yeterli olacak.

Atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu şekilde hem Mudanya'nın sokakları daha temiz ve yaşanabilir olacak, hem de geri dönüşüme katkı sağlayacağız. Mudanyalı hemşerilerimizin, bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyorum” diye konuştu.