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Mudanya'da bağımlılıkla mücadele

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu (BMİK) toplandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu (BMİK) toplandı.


Kaymakam ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Başkanı Faik Oktay Sözer başkanlığındaki toplantıya kurul üyeleri iştirâk etti. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ndeki toplantıda konuşan Kaymakam Sözer, bağımlılıkla mücadelede en etkili mücadele yönteminin bu konuda bilgi sahibi olmak olduğunu, bu şuuru aşılamada ailenin ve öğretmenlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kurul üyesi kurumların iş birliği ile öğrencilere, öğrenci ailelerine ve öğretmenlere bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

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