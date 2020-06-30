Mudanya'da bir tarih yok oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1923 yılından bu yana Şükrü Çavuş adıyla hizmet veren ilkokul, depreme dayanaksız olduğu raporuyla yıkılarak tarihe karıştı.

Mudanya Kaymakam Faik Oktay Sözer, 9 Şubat 2020 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı inşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa genelinde eğitim binalarında yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan "deprem tahkik raporları"na göre, Mudanya'da da Şükrü Çavuş İlkokulu binasının yıkılacağını açıklamıştı. Okul binasında yıkımıyla bir tarihte sona erdi. Ek binanın yapımıyla Şükrü Çavuş Sait Eroğlu adını alan ilkokul, yeni binanın yapımı gerçekleşinceye kadar ek binasında eğitime devam edecek. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, yıkılan eski binanın yerine 16 derslikli kullanışlı bir okul binasını mümkün olan en kısa zamanda inşa etmek için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.