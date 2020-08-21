İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya'da çıkan yangında 6 inek telef oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çocukların ateşle oynarken çıkardıkları yangında 6 inek telef oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukların ateşle oynarken çıkardıkları yangında 6 inek telef oldu.


Çayönü Mahallesinde ikamet eden Mehmet Kayabaş'a ait ahırın önünde ateşle oynayan çocuklar, bu ahırla birlikte Osman Karadeniz'e ait samanlık ve bir evin yarısının yanmasına sebebiyet verdiler. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Kayabaş, biri gebe 6 ineğin yanmamasından dolayı perişan olduklarını belirtti.


Yakınında bulunan Osman Karadeniz'e ait samanlıkta ise, bine yakın saman balyasının yandığı bilgisi verildi. Olayda İneklerini kurtarmak isterken Kayabaş'ın yanmak suretiyle hafif yaralanmasının dışında can kaybı yaşanmadı. Mudanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile AK Parti ilçe teşkilatı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma ve İtfaiye yangınla alakalı tahkikatı sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.