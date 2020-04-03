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Mudanya'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Mudanya Belediyesi, ilçede bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.


Mudanya Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ilçe genelinde belirli periyotlar çerçevesinde devam eden dezenfekte işlemleri, salgına karşı önleyici tedbir olarak iki katına çıkarıldı. korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında cadde ve sokaklar, parklar, dükkanların önleri yıkanırken bir yandan da dezenfekte ediliyor. Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri çöplerin alınmasının ardından hijyen hale getiriliyor.

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