Mudanya'da dayanışma tarımla büyüyor

Toplamda 308 metrekarelik alanda ayçiçek ve buğday üretimi yapılarak, yağ ve un olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Başkan Türkyılmaz, “Kalkınmanın yolu üretimden geçer, Mudanya bu emeğe değer. Mudanya'da dayanışmayı tarımla büyütüyoruz” dedi.

Mudanya Belediyesi “Topraktan Halka, Tarladan Sofraya” projesi ile dayanışma ağını büyütüyor. Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonraihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşıyan Mudanya Belediyesi, Balabancık mahallesinde bulunan araziden elde edilen ayçiçek yağlarını da Mudanyalılarla paylaşırken, ilçe genelinde atıl vaziyette duran belediye arazilerini üretime açıyor. Emirler Yenicesi'nde 132 bin, Balabancık'ta 85 bin, Çekrice'de 48 bin metrekare, Söğütpınar'da 43 bin metrekarelik alanda üretim yapılacak.Toplamda 308 bin metrekarelik alanda dönüşümlü olarak ayçiçek ve buğday üretimi yapılacak, ayçiçek yağı ve buğday unu olarak vatandaşa dağıtılacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,“Kalkınmanın yolu üretimden geçer, Mudanya bu emeğe değer dedik, belediyeye ait alanları üretime açtık. Son dönemde ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar gelirli vatandaşların önemli gider kalemlerinden biri haline gelen zeytinyağı ve ayçiçek yağlarını üretiyor, toprağın bereketini halkımızla hakça paylaşıyoruz. Balabancık'taki ekim alanımıza ayçiçeklerimizden sonra şimdi de buğday ekeceğiz, un haline getirip hemşehrilerimle paylaşacağız. Elde edilen ayçiçek yağı ve un, Zeytin Dalı ekibi tarafından Mudanya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Her zaman söylediğim gibi Mudanya'da hiç kimse kimsesiz kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek. Hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin hem de üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.