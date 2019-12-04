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Mudanya'da engelsiz kahvaltı

Dünya Engelliler Gününde Mudanya Belediyesinin düzenlediği kahvaltıda engelliler ve aileleri bir araya geldi.


3 Aralık Dünya Engelliler Gününde düzenlenen kahvaltıda Mudanyalı engelli ve aileleri bir araya geldi. Kahvaltıya Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaaz, Müftü E. Mehmet Soylu, siyasî parti ve STK temsilcileri katıldı. Başkan Hayri Türkyılmaz, Dünya Engiller Gününü kutlayarak engelsiz bir dünya istediklerini ifade etti. Türkyılmaz, engelsiz bir Mudanya için mücadele verdiklerini söyledi.


Kahvaltı sonrası, Özel Aktif Hayat Tıp Merkezinin hazırladığı, üzerinde “Hayatı paylaşmak için engel yok” yazılı pastayı Başkan Türkyılmaz ve Mudanya Engelliler Derneği Başkan Fevzi Ercan ve dernek üyeleri birlikte kesti.


Engelliler Derneği Başkanı Fevzi Ercan, “Bu dünyada nefes alıp veren sayısız insanlar var. Biz doğarken Rabbimin bize bağışladığı organlarımızı kaybedebiliriz, doğarken eksik doğabiliriz. Bu sadece insanlara mahsus bir şey değil. Hayvanlar bile engelli doğabilir. Ben şuna inanıyorum, İnsanlığımız engelli olmasın yeter ki” dedi.

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