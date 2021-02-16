Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı" projesi

Mudanya Belediyesi'nin internete erişimi imkânı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak üzere hayata geçirdiği Eşit Eğitim Ağı projesi başladı. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitime erişebilmesi için ilçe genelinde ilk etapta Göynüklü, Akköy, Evciler, Çamlık, Ülküköy'de ücretsiz internet alt yapısı kuruldu.

Mudanya Belediyesi, bilgisayar ve internete erişimi olmayan öğrenciler için açtığı online eğitim sınıflarının sayısını artırırken, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için ilçe genelindeki ücretsiz internet ağını artıran Mudanya Belediyesi, ilk etapta Göynüklü, Akköy, Evciler, Çamlık, Ülküköy'de kurulum yaptı. Mudanya'da öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için eğitimde fırsat eşitliği sağladıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçemiz genelinde parklarda kurulumu yapılacak olan internet altyapısı kapsamında öğrencilerimiz telefon, tablet veya bilgisayarlarının wifi seçeneğinden ‘Eşit Eğitim Ağı'na bağlanıp, internet hizmetinden ücretsiz yararlanabilecekler. İlçemizde mevcut verici sayısını artırıp internet ağını da güçlendirerek daha fazla mahallemizde yaygınlaştıracağız. Şükrüçavuş, Halitpaşa, Ömerbey, Mütareke, Hasanbey, Güzelyalı ve Tirilye'de de hazırlıklarımız sürüyor” diye konuştu.