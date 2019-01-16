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Mudanya'da gençlerin tartışması cinayetle bitti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde gençlerin tartışması cinayetle bitti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gençlerin tartışması cinayetle bitti.


Önceki akşam Alican T. (28), misafir ettiği E.P. (17) adlı arkadaşıyla evinde tartıştı. İlerleyen saatlerde gençler arasında tartışma çıktı. E.P, Alican T'yi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Bir ihbarı değerlendiren Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerine geldiklerinde, Alican T'nin cesediyle karşılaştı. Zanlı E.P'nin Bursa'dan sık sık gelerek arkadaşında kaldığı, cinayet sonrası kaçtığı tespit edildi. Olay yerinde hayatın kaybeden Alican Tongul'un katil zanlısı arkadaşı Bursa'da yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetle alakalı tahkikat devam ediyor.

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