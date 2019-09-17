Mudanya'da Gençleşen Türküler coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünün Gençleşen Türküler Proje Topluluğu işbirliğinde düzenlediği Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97nci Yılı kapsamındaki Kahramanlık Türküleri ve Şiirleri Kutlama Konseri büyük ilgi ve katılımla gerçekleştirildi.

Mudanya Hasanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan Mudanyalılar alkışlar ve Türk bayraklarıyla eserlere eşlik etti. Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği türkülerden Vardar Ovası'nı seslendiren Mudanyalı genç yetenek Tuna Tepecik'in yorumu Mudanyalı sanatseverlerden büyük övgü alırken, Bursalı genç sanatçılardan Osmancan Takmaklı, Selin Çavuş ve Kadir Tekin'in yorumları da seyircilerden tam not aldı. Kutlamanın coşkusu Ölürüm Türkiye'm ve Şehitler Ölmez kahramanlık türküleriyle zirve yaptı. Gecenin sonunda şef Erdinç Ertüzün'e çiçek takdim eden Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, kültürel, sanatsal ve müzikal faaliyetlerin ilçelerde de artarak devam edeceğini söyledi.