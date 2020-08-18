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Mudanya'da Gençlik Bilim ve Sosyal Yaşam Merkezi Projesi başlıyor

Mudanya Belediyesi, içerisinde spor sahaları, yüzme havuzu, doğal yaşam pazarı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kültürel ve bilimsel etkinliklerin yapıldığı atölyelerin, kafe ve amfi tiyatronun bulunduğu Gençlik, Bilim ve Sosyal Yaşam Merkezi proje çalışmalarını tamamladı.

Başkan Hayri Türkyılmaz, eğitimden sanata kültürden spora gençlerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayacaklarını söyledi.


Mudanya Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, bunun yanı sıra her yaştan bireyin vakit geçirebileceği Gençlik, Bilim ve Sosyal Yaşam Merkezi proje çalışmalarını tamamladı. Eğitimden sanata kültürden spora gençlerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilmek amacıyla önemli bir projeyi daha yatırım planlamasına alan Mudanya Belediyesi, Gençlik, Bilim ve Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde 2 tenis kortu, 2 açık basketbol/voleybol sahası, 2 squash salonu, sanat, bilim ve spor atölyeleri, koşu ve bisiklet parkuru, yürüyüş yolu, 15 metrekarelik 15 adet organik pazar dükkanı, amfi, 15 metrekarelik 6 adet kiralanabilir kafe ve sergi salonu planlıyor. Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerince hazırlanan proje, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a sunuldu. İlçenin değerine değer katacak bir projeyi daha yatırım planına aldıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanyalılara sağlıklı, nitelikli, güvenli ve standartları yüksek bir yaşam sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Bademli mahallemizdeki minibüs duraklarının yanında bulunan belediyeye ait arazimizi, tüm Mudanya halkının kullanımına açacak bir proje hazırladık. Eğitimden sanata, kültürden spora gençlerimizin ve Mudanyalı hemşehrilerimin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilmek amacıyla hizmete sunacağımız merkezimiz Mudanya'nın vazgeçilmez mekanı olacak” diye konuştu.

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