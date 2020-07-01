Mudanya'da hububat hasadı başladı

Mudanya'da 2020 yılı buğday hasadı Balabancık Mahallesi'nde başladı.

Balabancık Mahallesi Muhtarı Ali Ceylan, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner, teknik personelleri hububat hasadı yapılan araziye götürerek ilgili bilgilendirmede bulundu. Bu yılki hububat rekoltesi ve kalitesi hakkında arazi sahibiyle birlikte Kaymakam Sözer ve İlçe Tarım Müdürü Kardağ'ın sorularını cevapladı. Daha sonra Kaymakam Sözer, harman makinesine binerek ilk hasadı gerçekleştiren çalışmayı başlattı. Hasat çalışmalarına Mürsel Mahallesi Muhtarı Mehmet İlhan, Küçük Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Erten iştirak etti.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer Mudanya'da gerçekleştirilen hububat ekimi ve rekoltesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "İlçemizde yaklaşık 16.000 da alanda buğday ekilmekte olup, Tarım ve Orman Bakanlığının Uygulama Talimatı gereği hazırlanan Valilik Talimatı hasat yapılan tüm köylere gönderilerek askıya çıkarılmaktadır. İlçemizde buğday hasadı ile birlikte kontrollerde devam etmektedir. İlçemiz açık tarla üretiminde ilk sırada yer alan buğday ekimi ile 16.000 da alandan ortalama 500 kg/da üzerinde verim ve 8000 ton tahmini üretim beklenmekte olup, ilçemizde yüzde 1,5 kayıp oranını geçmemesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kabul edilebilir yüzde 1,5 sınırının üzerinde yaşanabilecek her bir puan artışın ülkemiz toplam buğday üretiminde yüz binlerce tona karşılık geleceğinden, başta biçerdöver operatörleri olmak üzere üreticilerimizin de bunun şuurunda olması gerekmektedir” dedi.