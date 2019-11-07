Mudanya'da ilâçlama çalışmaları devam ediyor

Başkan İnci Söğütlü, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın artan kara sinek popülâsyonuyla ilgili Mudanyalılardan gelen şikâyetler üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırması üzerine yaptığı açıklamada, “Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen vazifeyi lâyıkıyla yerine getirmektedir. Öyle ki Mudanya Belediyesi'nin ilaçlama yapması gereken yerleri bile, o veya bu belediye diye ayrım yapmadan sürdürmektedir. Gece gündüz durmaksızın Mudanya ve bölgesinde araziler, bahçeler, sahil ve merkez ilaçlanmaya devam ediliyor. Bu konuda Mudanyalının hiç şüphesi olmasın” diye konuştu.