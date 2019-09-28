Mudanya'da kabiliyetli minikler sahaya çıkıyor

Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, daha önce uzmanlarca belirlenen çocuklara yönelik bütün Türkiye ile eş zamanlı olarak çalışmalara başlayacak. Belirlenen takvim dâhilinde bu çocuklar kabiliyetlerine ve becerilerine göre farklı branşlara yönlendirilecek. Aynı zamanda bu çocuklar okuldaki eğitim öğretimin yanında yıl boyu spor yapma imkânı elde edecek. Mudanya'da çalışmalar 30 Eylül itibari ile başlayacak.

Öte yandan seçilen 140 çocuğun aileleriyle spor salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ekrem Uğurlu, branş antrenörleri katılarak, yapılan protokol ve çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.