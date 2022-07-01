Mudanya'da Kabotaj Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında bağımsızlığının, özgürlüğünün ve milli egemenliğinin teminatı Kabotaj Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü, Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

İskele Meydanı'ndaki Atatürk Heykeline çelenk sunumu ile başlayan bayram kutlamalara Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Umut Yavaş'ın yanı sıra ilçe protokolü, gaziler, muhtarlar, meclis üyeleri ve Mudanyalılar katıldı.

Kutlamalar, Mudanya Belediyesi önünde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Başkan Hayri Türkyılmaz ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik botundan Deniz Şehitleri için denize çelenk bıraktı. Kutlamalar, yüzme yarışmasıyla renklenirken birinci olan Bartuğ Arslan'a ödülünü Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz verdi.

1 Temmuz 1926 tarihinden bu yana Türk bayrağının kendi kara sularında özgürce dalgalandığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeliyiz' diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği rotada inançla ilerliyoruz. Bugün denizlerdeki egemenliğimizin tescillendiği gün. Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Denizlerimizi millileştiren, deniz taşımacılığı ve ticaret haklarını yabancıların kontrolünden kurtaran, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bu önemli günde bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum” diye konuştu.