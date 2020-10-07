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Mudanya'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Mudanya Belediyesi kaçak yapılara geçit vermiyor.


Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince yıkılıyor. Söğütpınar ve Mesudiye'de halkın sahilleri kullanmasına mani olan kaçak yapılar yıkıldı. Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kaçak yapılara yönelik talimatını uyguladıklarını belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kaçak olarak yapılan bina ve barakaların yıkımı için tebligat gönderilip 7 gün süre veriyoruz. Bakanlığın belirlediği yasaları uygulama yükümlülüğümüz var ve bu yıkımları yapmak zorundayız. Bu doğrultuda ilçemizin sağlıklı yapılaşmasını sağlama yönündeki kararlılığımız devam edecek” diye konuştu.

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