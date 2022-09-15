Mudanya'da kaçakçılar kıskıvrak yakalandı

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi ilçe genelinde kaçak tütün ve tütün mamulleri imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Asayiş Büro ekiplerinin titizlikle sürdürdükleri çalışmalar çerçevesinde ele geçirilenler şaşkınlık yaşattı. Sigara imalatında seri olarak doldurma imalatında kullanılan makineler ile ikamet ettikleri mekanlarda ve iş yerlerinde makaron dolumu ve satışı yaptığı belirlenen M.A.Ç. isimli şahsın ikamet ve iş yeri ile annesine ait olan N.Y.nin ikamet adresinde, ayrıca H.O. isimli şahsın iş yeri adresi olmak üzere toplam 4 adreste yapılan arama yapıldı.

Yapılan aramada, 130 kilo kıyılmış ve paket halinde tütün, yaklaşık 100 bin adet boş makaron, yaklaşık 33 bin adet satışa hazır içi doldurulmuş makaron, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 6 adet fişek ve şarjör, 3 adedi kompresörlü, 1 adet elektrikli makaron sigara doldurma makinesi, bin 444 adet sigara koymaya yarayan çok amaçlı kutu, çok sayıda satışa hazır sigara koymaya yarar şeffaf kilitli poşet, 1,38 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakim karşısına çıkanlardan silah ve uyuşturucu ile yakalanan M.A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.