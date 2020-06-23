İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya'da kan bağışı kampanyası

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Türk Kızılayı ilçe temsilciliğinin öncülüğünde 3 gün boyunca Mütareke Meydanında kan bağışı kampanyası başlıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türk Kızılayı ilçe temsilciliğinin öncülüğünde 3 gün boyunca Mütareke Meydanında kan bağışı kampanyası başlıyor.


Türk Kızılayı Mudanya temsilcisi Mustafa Bayrak, son günlerde Kızılay'ın rezervlerinde kan stoklarının azalmasıyla baş gösteren sıkıntının hastanelerde de hissedilmeye başlamasıyla kan bağışının öneminin bir daha anlaşıldığını ifade etti. Bayrak, Mudanya Mütareke Meydanında kan bağışı kampanyası başlatılacağını belirterek, “Çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10:30 - 19:00 saatleri arasında kan alımı yapılacak. Pandemi sürecinde kan tüketiminin çok fazla olmasından kaynaklanan kan stoklarının tehlikeli boyutlara ulaşmasını önlemek için kan dostlarını mutlaka kan vermeye bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.