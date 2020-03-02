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Mudanya'da kapalı pazar yeri proje çalışmaları tamamlandı

Mudanya Belediyesi yeni kapalı pazar yerinin proje çalışmalarını tamamladı.

Halitpaşa Mahallesi'nde 3 bin 137 metrekarelik arazi, modern pazar yeri, çocuk oyun alanı, kapalı ve açık otopark olarak planlandı.


Mudanya Belediyesi, halkın rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerine imkân sağlayacak kapalı pazar yeri projesini tamamladı. Mudanya Belediyesi mühendis ve mimarları tarafından hazırlanan proje, Başkan Hayri Türkyılmaz'a sunuldu. Halitpaşa Mahallesi'nde 3 bin 137 metrekarelik arazi, modern pazar yeri, çocuk oyun alanı, kapalı ve açık otopark olarak planlandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “ortak akıl, birlikte yönetim” ilkesi gereği, kapalı pazar yeri çalışmalarını Mudanyalılara sunacaklarını söyledi. Bölgenin trafik ve ulaşım açısından alternatifli güzergâhta olması sebebiyle, avantajlı bir durumda olduğuna vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, “Kısa zaman zarfında söz verdiğimiz projemizi Mudanyalı hemşehrilerimin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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