Mudanya'da kar mesaisi başladı

Başkan Hayri Türkyılmaz, köy yolları ve ana arterlerde ekiplerin kış boyunca kar ve buzla mücadele edeceğini söyledi.

Uzun süren kuraklığın ardından başlayan kar yağışıyla birlikte Mudanya Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu köylerde yolların kapanmaması için kar temizleme çalışmalarına başladı. Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mudanyalıların günlük yaşamlarının aksamaması için köy yolları ve ana arterlerde kar ve buzla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; bünyesindeki 2 kar küreme aracı, 1 greyder, 4 kepçe, 1 tuz küreme kamyonu, 20 personel ve 200 ton tuzla 24 saat boyunca aralıksız hizmet verecek.

Görevliler, özellikle araçların erişmekte zorlandığı dar sokaklar ve köy yollarında, kar küreme ve temizleme işlemi gerçekleştiriyor. Mudanya Belediyesi bu kapsamda, otobüs ve minibüs güzergahları ve ortak kullanım alanlarında çalışmalarını artıracak. Kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız süreceğini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kesintisiz bir ulaşım için sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları konusunda da uyardı.