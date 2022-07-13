Mudanya'da karasineğin sebebi ihmal

Tüm uyarılara rağmen sakatatların usulüne uygun gömülmeyip, çöp konteynerlerine atılması ve çöplerin de zamanında toplanmaması Mudanya'da karasinek artışına yol açtı.

Mudanya'da kurban atıklarının bulunduğu çöp konteynerlerini zamanında boşaltmayan, ruhsatını kendisinin verdiği kurban pazarını temizlemeyip, karasinek üremesinin yolunu açan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu yıl da sosyal medyadan 'sinekle mücadele Büyükşehir'in görevi' diye paylaşım yaparak, kendi ihmalinin üzerini örtmeye çalıştı. Bursa'nın 17 ilçesinde 231 ilaçlama personeli ile 343 araç ve ekipmanla sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince de çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Özellikle kurban bayramı öncesinde, kurban atıklarının karasinek üremesine yol açacağı bu nedenle de atıkların çöp konteynerlerine atılması yerine usulüne uygun gömülmesi gerektiği yönündeki uyarılar bu yıl da dikkate alınmadı. Sakatatların açık alanlarda bırakılması, ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan kurban satış ve kesim yerlerinin bazı ilçelerde temizlenmemesi ve çöplerin zamanında toplanmaması yüzünden Bursa genelinde karasinek çoğaldı.

Gerek vatandaşların ihmali, gerekse ilçe belediyelerinin görevlerini zamanında yapmamasının yol açtığı karasinekle mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kendi sorumluluk alanında bulunan işleri yapmak yerine yine sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalıştı. Türkyılmaz, sosyal medya hesabından "sinekle mücadele Büyükşehir'in görevi" şeklindeki paylaşımlarla hedef şaşırtmayı seçerken, ruhsatını kendisinin verdiği kurban pazarının bile hala temizlenmediği fotoğraflarla belgelendi. İlçe genelindeki çöp konteynerlerin bir çoğunda kurban atıklarına rastlanırken, bu atıkların da zamanında toplanmadığı gözlendi.

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya özelinde 14 personel, 6 adet ilaçlama aracı, 4 adet PLV,4 adet sivrisinek ULV'si, 1 adet karasinek ULV'si, 1 adet mist blower ve 10 adet sırt pompası olmak üzere toplamda 20 adet ilaçlama ekipmanı ile çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Mudanya bölgesinde 3 bin 600 adet sivrisinek üreme noktası bulunurken, üreme noktalarının tamamına Mart ayından itibaren 18 günlük periyotlar halinde 6 tur ilaçlama yapıldı. Temizliği ilçe belediyesine ait olan fakat temizlenmeyen konteynerler, diplerinde biriken tortu nedeniyle ciddi bir karasinek üreme kaynağı olduğundan ilaçlamaları her gün aksatılmadan yapılıyor. Karasinek üremesini engellemek amacıyla gübrelik alanların tamamı larvasit ilaçlarla 6 tur ilaçlandı. Düzensiz ve kontrolsüz dökülen Tirilye, Göynüklü, Bademli, Hasköy, Mürsel'deki tüm gübrelik alanlara 15 günde bir uçkun ve rezidüel (kalıcı) uygulamalar yapılıyor. 36 adet köye haftada bir gün karasinek ULV aracı, haftada bir gün akşam sivrisinek ULV aracı ile uygulama yapılıyor. Ayrıca ruhsatı ilçe belediyesi tarafından verilen temizliği yapılmayan kurban pazarı, günlük olarak kurban bayramı boyunca ve sonrasında kurban atıkları toplanıp temizlenene kadar ilaçlanıyor.