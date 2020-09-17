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Mudanya'da korona denetimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde koronayla mücadele sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde koronayla mücadele sürüyor.


İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ve ekibi, Ömerbey Mahallesindeki gıda satışı yapan işletmelerde denetlemelerde bulundu. Denetim heyetine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Yıldız, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Jandarma Komutanına vekâleten Asb. Kd. Bçvş. İbrahim Emre Yazar, Mudanya Belediyesi yetkilisi ve Ömerbey Mahallesi Muhtarı Sogül Erdoğan iştirâk etti. Denetim sırasında özellikle gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere Kargolar, berberler, fırınlar, süper marketler,ve kahvehaneler denetimden geçirildi.


Vatandaşlara ve işletme sahiplerine koronavirüsle mücadele konusunda ikazda bulunuldu. Denetim sırasında maske takmadan işyerlerine gelen vatandaşlar uyarılarak, iş yeri sahipleri ikaz edildi. İş yeri sahiplerinin "Bizler kendilerine defalarca maske takmaları konusunda uyarılarda bulunmamıza rağmen, maske takmamakta ısrar edenler var" deyince, maske takmayanların iş yeri kameralarından tespit edilerek kendilerine ceza kesileceği ifade edildi.


Ayrıca işletmelerde görülen eksikliklerin tamamlanması istenilen işletme sahiplerine, gelecek denetimde aynı eksikliklerle karşılanılması durumunda para cezasından kapatmaya kadar gidilebilineceği ikazı yapıldı.

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