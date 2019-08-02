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Mudanya'da kurbanlıklar satışa sunuldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kurban pazarı hareketlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurban pazarı hareketlendi.


Kurban Hizmetleri Komisyonun aldığı karar sonrası Mudanya dolgu alanında kurban satış yerlerinin kurulmasının ardından, kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvanlar gelmeye başladı. Kurban kesim yerleri olarak Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesi (Kademenin olduğu yer). Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri alt katı, Tirilye Mahallesi eski mezbaha yeri olarak belirlendi. Konya, Ardahan, Ağrı, Van, Yozgat, Afyon, Kahramanmaraş, Ankara, Balıkesir, Erzurum ve Isparta gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getirilen kurbanlıkların satışına başlandı.


Bilhassa kurban kesim yerlerinin hijyenik olması ve çocukların gözleri önünde yapılmamasına dikkat çekildi. Fiyatların geçen senenin üzerinde olmadığı görüldü. Şu an satış yerlerinde küçükbaş hayvanların fiyatları 900 TL ile bin 500 TL arasında, büyük baş hayvanların ise 6 bin TL ile 12 bin TL arasında değiştiği bildirildi.

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