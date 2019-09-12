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Mudanya'da kurtuluş coşkusu

Bursa’nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü kutlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü kutlandı.


Tören, Şehit Şükrü Çavuş'un İskele Meydanı'ndaki anıtına İstiklal Madalyası'nın sunumuyla başladı. Törene CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, siyasî parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve Mudanyalılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hayri Türkyılmaz, “Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden Mustafa Kemal'imiz, İsmet İnönü'müz, Mudanyalı Şükrü Çavuş'umuz ve isimsiz kahramanlara bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Gerek 12 Eylül 1922'de gerekse de ülkemizin her bir köşesinde bağımsızlık için canını veren şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Onların bize emanetini ilelebet sonsuza dek yaşatmaya, emaneti canımız pahasına da olsa koruyacağımıza söz veriyoruz. Bu Cumhuriyet ilelebet yaşatılacaktır” dedi. Programda şehitler için dua okundu.

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