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Mudanya'da muhtarlara hayvanları koruma kanunu anlatıldı

Her canlının yaşama hakkına saygı ilkesinden hareketle, sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi’nin veteriner hizmetleri birimi, mahalle muhtarlarına Hayvanları Koruma Kanunu’nu anlattı.

Her canlının yaşama hakkına saygı ilkesinden hareketle, sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi'nin veteriner hizmetleri birimi, mahalle muhtarlarına Hayvanları Koruma Kanunu'nu anlattı.


Mudanya Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ve Mudanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde düzenlenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bilgilendirme toplantılarının ilki gerçekleştirildi. Mudanya Kent Konseyi binasında düzenlenen toplantıda Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu ile Veteriner Hekim Tilbe Yıldırım muhtarlara, belediyenin görev ve sorumluluklarını aktardı. Mudanya Kent Konseyi Başkanı Cumhur Aksan'ın da hazır bulunduğu toplantıya, Şükrüçavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, Hasanbey Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam, Ömerbey Mahalle Muhtarı Songül Erdoğan, Mütareke Mahallesi Muhtarı Ali Baytekin, Halitpaşa Mahalle Muhtarı Selma Yarar katıldı.

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