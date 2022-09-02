Mudanya'da normalleşme seferberliği

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selin açtığı yaralar, Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumların katılımıyla 301 araç ve 911 personelle devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşmiş, bazı otomobiller sel sularında sürüklenerek hasar görmüştü. Çok sayıda ev ve işyerini su basan olayın ardından BUSKİ, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olaya müdahale edip, çalışmalara başlamıştı. Halitpaşa'nın yanı sıra Kumyaka Mahallesi'nde büyük tahribata yol açan selin ardından başlatılan çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Bir taraftan oluşturulan kriz masası aracılığıyla hasar tespit çalışmaları yapılırken; su tahliyesinden yolların temizliğine, dere yataklarının genişletilmesinden altyapının yenilenmesine kadar ilçede hummalı bir faaliyet yürütülüyor. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilgili tüm kamu kurumları ‘ekip ve araç desteğiyle' seferberlikte görev alıyor. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, çalışmalara 493 personel ve 203 araçla katılıyor. AFAD, Karayolları, DSİ, Mudanya Kaymakamlığı, Mudanya, Yıldırım, Nilüfer ve Kestel belediyeleri, Defterdarlık, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kızılay, Mudanya'da toplam 301 araç ve 911 personelle çalışmalara devam ediyor.