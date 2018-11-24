İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya'da Öğretmenler Günü kutlandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli faaliyetlerle kutlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli faaliyetlerle kutlandı.


İlçe Eğitim Müdürü Suat Topal'ın Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan kutlama programı Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Turan Tayan Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programla devam etti. Suat Topla, öğretmenlik mesleğinin önemine işaret ederek, öğretmenliğin toplum üzerindeki etkilerinden bahsetti. Toplar, ”Öğretmenin vazifesi gücü nispetinde fazileti toplum oluşmasına katkı sağlamaktır. Öğretmen, görevini yerine getirirken, eğittiklerinin insan olduğunu asla ihmâl etmemelidir. Öğretmenlik gelecek nesilleri yetiştirmek, öğrencilerini kendinden önce düşünmektir. Kalkınmak fedakâr ve vefakâr öğretmenlerin sayesinde olacaktır. Hepinizi bu anlamlı günde selamlıyor, gününüzü en samimi dileklerimle kutluyorum” dedi.


Program emekli öğretmene belge takdim edildi. Öğretmenler adına düzenlenen spor, öğrencilerin şiir ve makale dalındaki yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri ve kupalarının verilmesinin ardından, öğretmenin heybesinden hatıra defteri adlı yaşanmış bir anekdot anlatıldı. Program bitiminde günün anlam ve öneminin anlatıldığı hatıra defteri

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.