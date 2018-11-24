Mudanya'da Öğretmenler Günü kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli faaliyetlerle kutlandı.

İlçe Eğitim Müdürü Suat Topal'ın Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan kutlama programı Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Turan Tayan Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programla devam etti. Suat Topla, öğretmenlik mesleğinin önemine işaret ederek, öğretmenliğin toplum üzerindeki etkilerinden bahsetti. Toplar, ”Öğretmenin vazifesi gücü nispetinde fazileti toplum oluşmasına katkı sağlamaktır. Öğretmen, görevini yerine getirirken, eğittiklerinin insan olduğunu asla ihmâl etmemelidir. Öğretmenlik gelecek nesilleri yetiştirmek, öğrencilerini kendinden önce düşünmektir. Kalkınmak fedakâr ve vefakâr öğretmenlerin sayesinde olacaktır. Hepinizi bu anlamlı günde selamlıyor, gününüzü en samimi dileklerimle kutluyorum” dedi.

Program emekli öğretmene belge takdim edildi. Öğretmenler adına düzenlenen spor, öğrencilerin şiir ve makale dalındaki yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri ve kupalarının verilmesinin ardından, öğretmenin heybesinden hatıra defteri adlı yaşanmış bir anekdot anlatıldı. Program bitiminde günün anlam ve öneminin anlatıldığı hatıra defteri