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Mudanya'da okul servisleri denetlendi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde okul servisleri denetlendi.


2019-2020 eğitim öğretim 2. döneminde Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetim Şubesi, 12 Eylül İlkokulunda servis minibüslerini denetledi. Ekipler ayrıca okul önünde asayiş kontrolü yaptı.


Mudanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ 2019-2020 eğitim öğretim 2. döneminde çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu madde olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi maksadıyla ilçemizde okul çevrelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdık. Ayrıca Trafik Şube personelimiz okullarda çocukların daha güvenli bir şekilde taşınması maksadıyla servis araçları ve sürücüleri ile ilgili uygulamalar yaptı. Denetlerimiz devam edecek” denildi.

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