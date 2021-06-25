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Mudanya'da resim sergisi

Mudanya Halk Eğitimi Merkezi’nce açılan resim kursuna katılan kursiyerler eserlerini sergiledi.

Mudanya Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan resim kursuna katılan kursiyerler eserlerini sergiledi.


Resim Sergisi merkez kurum binasının giriş katında açıldı. Öğretmen Fatma Yurtçu öncülüğündeki serginin açılışına Kaymakam Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül ve Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Suat Topal katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Ataman'dan sergi hakkında bilgi alan Kaymakam Faik Oktay Sözer, daha sonra sergideki resimleri tek tek inceledi. Öğretmen Fatma Yurtçu ve kursiyerlerle sohbet eden Oktay Sözer, sergide eseri bulanları tebrik etti.

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