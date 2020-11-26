İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya'da sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti

Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Mudanya Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz servis hizmetini sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Mudanya Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz servis hizmetini sürdürüyor.


Belediyenin koronavirüs ile mücadele çalışmaları çerçevesinde tahsis edilen servis araçları hastane personeline, Arnavutköy limanından Güzelyalı Mahallesi'ne kadar olan güzergâhta sabah ve akşam saatlerinde hizmet veriyor. En büyük risk grubunda olmasına rağmen gecesini gündüzüne katarak Mudanyalıların sağlığı için çalışan sağlık emekçilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sağlık çalışanlarının iyi olması, bizlerin sağlığı için çok önemli. Doktorundan hemşiresine, hastane görevlisinden güvenliğine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, salgın hastalığa karşı mücadele eden bütün sağlık personeline şükran borçluyuz. Sağlık emekçilerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Bursa genelinde görevine devam eden filyasyon ekibine de Mudanya Belediyesi tarafından iki araç tahsis edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.