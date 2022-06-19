Mudanya'da sahte içki operasyonu

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sahte alkollü içki imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda M.A.S. (50) isimli şahsın Mudanya'da bir bağ evinde sahte alkollü içki imal ettiği ve imal ettiği sahte içkileri Bursa İl Merkezinde ve Mudanya ilçesinde sattığı bilgisine ulaşması üzerine takibe aldıkları şahsı hazırlamış olduğu sahte içkileri satarken suç üstü yakaladı.

Operasyon çerçevesinde Asayiş Büro ekiplerinin M.A.S. (50) isimli şahsın aracında ve bağ evinde yaptıkları arama neticesinde; 30 adet Pet şişe içerisinde satışa hazır halde 20 litre, plastik varil içerisinde 40 litre olmak üzere toplam 60 litre satışa hazır sahte alkollü içkinin yanı sıra içki yapımında kullanılan 80 litre etil alkol ve çok sayıda aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Mudanya Adliyesine Sevk edilecek.