Mudanya'da selin yaraları sarılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su basarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye giderek hummalı çalışma başlattı.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Mudanya'da sele yol açtı. Araçlar sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış sırasında metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, sel sularına teslim olan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından gelen ihbarlar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri, 8 dakika gibi kısa süre içerisinde Mudanya ilçesine geçerek hummalı bir çalışma başlattı.

112 itfaiye komuta merkezine yapılan 192 ihbarın 55'inin su baskını olduğunu tespit edilirken, toplam 12 araç-ekip ve 30 personel olmak üzere 22 dalgıç pompayla su çekim çalışmaları yapıldı. Zarar ziyan tespit raporlamaları da sürüyor. BUSKİ tarafından ise 7 kepçe, 4 vakumlu 4 vidanjör araç-ekip, 1 motopomp, 3 dalgıç pompa ve 40 personel ile 50 su baskını olayına müdahalesini sürdürüyor. Temizlik çalışmaları için ise ev ev kontroller yapılarak çalışmalar devam ediyor.