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Mudanya'da sinema günleri başlıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Sinema Günleri 10 Temmuz Çarşamba akşamı başlıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Sinema Günleri 10 Temmuz Çarşamba akşamı başlıyor.


Mudanya Belediyesi, “Sinema Günleri”ni bu yıl yeniden Mudanyalılarla buluşturuyor. Açık havada film nostaljisine götürecek olan “Sinema Günleri” 10 Temmuz Çarşamba akşamı, Halitpaşa Mahallesi'nde başlıyor. 10 -26 Temmuz tarihleri arasında saat 21.00'de düzenlenecek olan programda senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrollerini paylaştığı “Aile Arasında” filminin gösterimi yapılacak. Dev sinema perdesinin kurulacağı sinema günleri programı, 12 Temmuz Yeni Mahalle basket sahası, 13 Temmuz Mütareke Meydanı, 16 Temmuz Siteler mahallesi basket sahası, 19 Temmuz Güzelyalı Atatürk Parkı, 20 Temmuz Mesudiye, 22 Temmuz Esence köy meydanı, 24 Temmuz Eşkel sahili, 26 Temmuz Tirilye'de izleyicisiyle buluşacak.

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