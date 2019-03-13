Mudanya'da Süleyman Soylu izdihamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte milletin vergisinden ödediği paraların evlatlarına kurşun olarak geri döndüğünü hatırlatarak, "Amerika diyecek ki, "Afrin'e giremezsin". Çatır çatır girdik mi? PKK'yı söktük mü? Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki günler daha güzel işler olacak. Bu milletin nasıl bir millet olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir devlet olduğunu bütün cihan görecek" dedi. Vatandaşlardan 31 Mart'ta Cumhur ittifakına destek isteyen Soylu, "4,5 yılda Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de sahada gücünüz, kuvvetinizle zillet ittifakının kalesine, Kemal Kılıçdaroğlu'na 90'dan çaksın" diye konuştu.

Soylu, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini ziyaretinin ardından Mudanya ilçesinde Cumhur ittifakı adayı Murat Ünal'a destek istedi. Binlerce kişinin sevgi gösterisiyle karşılanan ve yolu kesilen Süleyman Soylu vatandaşlara seçim otobüsünden çeşitli hediyeler dağıttı.

"Bizi 31 Mart'ta Kandil'in önünde boynu eğik bırakmayın, FETÖ şarlatanını 31 Mart akşamı güldürmeyin" diyen Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Mudanya'dan Avrupa'yı Amerika'yı kıskandıracak sonuç ortaya çıkarır mı? İstim üzerindeyiz. 4,5 yıl var önümüzde. Bu Cudi, Gabar'da gezerken dik geziyoruz ya. Şırnak'a gittiğimiz de Mardin'e Siirt'e gittiğimizde böyle geziyoruz ya, bilesiniz ki cesaret, karakter kişiliğimizden değildir ya, hani nedendir. Şunu net söyleyeyim o sizin 50 gramlık oy pusulanız var ya, bizi orada dik yürüten o sizin oyunuz reyiniz, demokrasi, milli iradedir. Allah muhafaza 31 Mart'ta zayıflarsak, 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, doğu ve güneydoğuda kaymakamların, valilerin itibarlarını 5 paralık ederler. Bunlara fırsat vermeyin. Şuradan bizi güçlü çıkartın ki, şu neslin çektiklerini bundan sonraki nesiller çekmesin. Bundan sonraki nesiller darbe, bize parmak sallayan Amerika Avrupa'yı görmesinler. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın ne olur, bizi şu FETÖ şarlatanına 31 Mart akşamı güldürmeyin. Bizim elimizi aynanın önünde bağlı bırakmayın. Gücümüze güç katın. Türkiye'nin bir taraftan yerli ve milli üretimini, çocuklarımızın daha güzel iş bulabilmesini, Türkiye'nin dünyaya sözünün hüküm olarak geçmesini hep birlikte sağlayalım. Biz onlara benzemeyiz. Biz ne batıya ne Amerika'ya benzeriz. Onlar dünyanın neresine giderlerse gitsinler, açlık susuzluk fukaralık bıraktılar".

Eskiden dağlarda 15 bin terörist varken bugün rakamın 700'e kadar düştüğünü hatırlatan Soylu, "13-14 yaşındaki kız çocuklarının eline kaleşnikof verip dağa çıkarıp Cemil Bayık, Murat Karayılan hayvanının masasında meze yapanların burnundan fitil fitil getirmezsem Allah hesabını sorsun. Amerika diyecek ki, "Afrin'e giremezsin". Çatır çatır girdik mi. PKK'yı söktük mü. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki günler daha güzel işler olacak. Bu milletin nasıl bir millet olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir devlet olduğunu bütün cihan görecek. Türkiye'nin 4,5 yılda zıplamasını engelleyecek hareketle karşı karşıyayız. Türkiye'nin istihbaratını yakından takip eden evladınız olarak söylüyorum. Bunları Kandil yönetmektüedir. Kandil'i de Amerika yönetmektedir. Üzerimize cullanmak istiyorlar. Ne olur bunlara güç vermeyin. Bunu yaparak Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek istiyorlar. Tayyip Erdoğan futbolu biliyor. 4,5 yılda Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de, o sahada gücünüzle, kuvvetinizle karşı tarafın, zillet ittifakının kalesinde kim var biliyorsunuz değil mi, Kılıçdaroğlu, şu Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun kalesine 90'dan çaksın. Dünyada uyuşturucudan ölenler 180 binden 380 bine çıktı. Bizde de 2017 yılında 941'di. 2018 yılında Cumhurbaşkanımıza koştuk. Artış var. Dedi ki tasfiye edeceksiniz. İstihbarat, narkotik, jandarma büyük bir mücadele ortaya koydu. Aralık hariç bir yılda 491'e düşürdük. Yarı yarıya düşürdük. Mücadele ediyoruz. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Yetti mi hayır. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını son 6 ay içinde yaptık. Bir taraftan 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık. 1;5 ton eroin bir günde yakaladık. Bir tonun üzerinde son 2 ayda kokain yakaladık. Bir taraftan 260 ton bonzai sevk edeceklerdi Türkiye'ye. Sadece Türkiye'de değil, Yunanistan, Sırbistan Bulgaristan sınırında yaptık. Çocuklarımızı zehirlemeye çalışıyorlar. Biz müslümanız. Bizim ailemizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Aileleri felç etmeye çalışıyorlar. Bizim buna müsade etmemiz mümkün değildir. 300 tane organize patronlarının da kulaklarından tutup kodese attık. Mudanya'da söz veriyorum, büyük bir mücadele veriliyor. 3 yıldır ciddi mücadele veriliyor. Bunu arttıracağız. Namus ve şeref sözü veriyorum. bu ülkede uyuşturucu satıcılarını da onların patronlarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz. Hiç endişe etmeyin" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Süleyman eğer vatandaş gece uyurken bekçi düdüğünü duymazsa, hesabını senden sorarım" dediğini hatırlatan Süleyman Soylu, "Bu sözler üzerine ben yandım. Mudanya'ya yeni bekçi aldık. Eğitimleri bitti. Mudanya'ya da bekçi göndermek farz oldu. 300'ün üzerinde Bursa'ya bekçi vereceğiz. Merak etmeyin. Mudanya'ya bekçi verecekler. Göreceksiniz evden hırsızlık azalacak. Asayiş işi noktaya gelecek. Türkiye'de 2018 yılı 2017 yılına göre evden hırsızlıkları yüzde 35 azalttık. Hırsızların da iflahını kesmeye devam ediyoruz. İstim üzerindeyiz. Mafya tanımayız. 275 mafya örgütünü 2018'de tasfiye ettik. Çökerttik. Bizim milletimizi rahatsız edeni biz de rahatsız ederiz. Bizim istediğimiz bir Türkiye var. Sabah anne evladını okula giderken kafası orada kalmayacak. Rahat gidecek huzurlu gelecek. Sabahleyin namaza giden amca huzurla gidip gelecek. Esnaf bismillah dediğinde huzurla işini açacak. Kimse musallat olmayacak. Bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacak. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Güzelyalı'daki mitingde vatandaşlar Cumhur ittifakı adayı Doktor Murat Ünal'a büyük ilgi gösterirken, Süleyman Soylu'nun otobüsü ilçeden sevgi gösterisi sebebiyle güçlükle ayrılabildi. Otobüsün önünü kesen vatandaşlar İçişleri Bakanı Soylu'ya sevgi gösterisinde bulundular.