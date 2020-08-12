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Mudanya'da tedbirli korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" başlıklı genelgesi kapsamında, Mudanya’da da halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kafe, berber, restoran ve otellerde denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" başlıklı genelgesi kapsamında, Mudanya'da da halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kafe, berber, restoran ve otellerde denetimler yapıldı.


Mudanya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kadri Tok ile birlikte diğer kurumların da katıldığı denetimlerde mahalle muhtarları da yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada birçok işyeri tek tek denetlendi. Sokakta maskesiz dolaşanların da uyarıldığı denetimlerde, mesafe ile hijyen kontrolleri de gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerin ceza kesmek amacıyla olmadığının altını çizen kurum amirleri, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek hem kendimizin, hem de çevremizdekilerin sağlığını koruyabiliriz" çağrısında bulundu.

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