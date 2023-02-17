İhlas Haber Ajansı

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Mudanya'da uyuşturucu bulunduran 2 kişi yakalandı

Mudanya Narkotik Şube ekipleri ısrarlı takipleri sonucu üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.


Edilen bilgilere göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenerek 2 kişiyi takibe aldı. Takibe alınan 2 kişinin üzerlerinden, 26 Gr metamfetamin ve 3 adet ecstasy tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli E.B. ve C.H. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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