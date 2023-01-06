Mudanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 570 gram metamfetamin, 4.06 gram esrar ele geçirilirken. gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, Şükrüçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde uyuşturucu bulundurduğu öne sürülen Ş.K. isimli şüphelinin evine savcılıktan alınan izinle birlikte operasyon yapıldı. Operasyon sonrası Ş.K. gözaltına alınırken evde yapılan aramada, 570 gram metamfetamin 4,06 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 820 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanan Ş.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mudanya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.