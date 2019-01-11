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Mudanya'da veremle mücadele anlatıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Verem Savaş Derneği’nce düzenlenen konferansta verem anlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Verem Savaş Derneği'nce düzenlenen konferansta verem anlatıldı.


72. Verem Savaş Haftası münasebetiyle tertiplenen konferansa Uludağ Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ konuşmacı olarak katıldı. Karadağ, tüberkülozun nasıl bulaştığını, sağlam insanlara bulaşmasını önlemek için erken teşhis ve tedavinin rolünü anlattı. Karadağ, özellikle hastalığın belirtilerinin altını çizerken, uzun süren öksürük, gece terlemeleri, kilo kaybı ve balgam çıkartmanın bu hastalığın en önemli emâreleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Karadağ, verem hastalığının yayılmasında çevre faktörünün en önemli unsur olduğunu kaydederken, çocuklara mutlaka BCG aşısı yaptırılmasını tavsiye etti.


Programın sonunda sigara konusuna temas eden ve salonda bulunan lise öğrencileri ile karşılıklı diyaloga giren Karadağ, genç ve körpe ciğerlerin sigara ile zehirleyerek, vermeden kansere kadar her türlü ölümcül hastalığa davetiye çıkardıklarını söyledi.


Mudanya Verem Savaş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baytekin, Karadağ'a plaket vererek kendisine ve katılanlara teşekkür etti. Programa Mudanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yıldız, sivil toplum temsilcileri, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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