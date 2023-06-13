Mudanya'da yaz, çocuklar için sporla ve sanatla geçecek

Mudanya'da bu yaz da çocuklar için, dolu dolu geçecek. Spor aktivitelerinin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleri ile çocuklar, yaz boyu farklı deneyimler yaşayacak.

Mudanya Belediyesi, çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okullarının kayıtlarını almaya başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yaz Spor Okullarında ilk dönem basketbol, futbol, hentbol kursları 3-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mudanyalı çocuklar bu yaz, Sanat Atölyelerinde de el becerilerini geliştirecek. 3-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kitap ayracı yapımı, kanvas kanaviçe, baskı, resim, mozaik, taş boyama, drama, çocuk yogası, Roma'da Moda etkinliği, tasarım atölyesi ve satranç atölyesi ile yaz, Mudanya'da dolu dolu geçecek. Çocukların, tatili farklı spor aktiviteleri ve el becerileriyle geçirmelerine katkı sunduklarının altını çizen Türkyılmaz, tüm çocukları Yaz Spor Okulları ile Sanat Atölyelerine katılmaya davet etti. Başkan Türkyılmaz, “Ülkemizin geleceği, çocuklarımız için önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. Mudanyamızdaki tüm çocuklarımız bu eğitimlerden ücretsiz yararlanıyor. Her şey çocuklarımız için” diye konuştu.