Mudanya'da yaz temizliği

Yeni yerleşim yerleri, sahil ve plajlar ile talep edilen bölgelere yeni konteynırlar yerleştirilmeye başlanırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz çevreye karşı daha duyarlı olunması çağrısı yaptı.

Yaz aylarında artan nüfusa ve yaşanan yoğunluğa karşı önlemlerini artıran Mudanya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü 400 yeni çöp konteynırı aldı. Mudanya Belediyesi olarak temiz bir çevre ve temiz bir Mudanya için çalıştıklarını söyleyen Başkan Hayri Türkyılmaz, “Son olarak 400 adet konteynır aldık. İlk etapta 200 adet konteynırı ilçe genelinde talep edilen yerler ile sorumluluk alanımızda kalan sahil ve plajlara dağıtımına başladık” dedi. Çevreye karşı daha hassas olunmasını isteyen Türkyılmaz, “Ekiplerimiz 47 mahalleye yetişmeye çalışıyor. Gece gündüz temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çöplerimizi konteynerlere atarak, çevre kirliliğinin önüne geçelim. Çevreyi kirletenleri de uyaralım” dedi.

Mütareke Evi Müzesi ve İDO İskelesi dışında kalan sahil ve plajların temizlik, zabıta ve kum takviye işlemlerinin yapıldığına vurgu yapan Türkyılmaz, “Altıntaş'tan, Mesudiye sahillerine kadar plajlarımızın temizliğini gerçekleştiriyoruz. Eksik olan yerlere yeni konteynır ve çöp kovalarımızı yerleştiriyoruz. Gerek görülen plajlarda da kum ilâve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Sahil kenarlarında oluşan yosunların temizliği için yeni bir temizlik aracının alımının yapılacağını sözlerine ekleyen Türkyılmaz, “Bilhassa hafta sonu ilçemize günü birlik olarak gelen misafirlerimizden sahillerimizi ve plajlarımızı daha temiz bırakmalarını istiyoruz” çağrısı yaptı.