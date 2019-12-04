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MUDANYA'da YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVe BAŞLADI

Mudanya’da Emniyet Müdür Vekili Serdar Makineci’in yerine tayin edilen Abdullah Tomar göreve başladı.

Mudanya'da Emniyet Müdür Vekili Serdar Makineci'in yerine tayin edilen Abdullah Tomar göreve başladı.


Bursa'da yeni terfilerle birlikte şube müdürleri ve emniyet müdür yardımcılarının yeni görev yerleri belli olurken, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bursa'da 2,5 yıldır görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü Abdullah Tomar tayin edildi. Bursa Koruma Müdürlüğündeki görevinden Mudanya Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Tomar görevine başladı. Öte yandan Mudanya Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Serdar Makineci, aslî görevi olan Deniz polisliğine döndü.

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