İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya'da yöresel ürünler sergiye çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yöresil Ürünler Festivali başladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yöresil Ürünler Festivali başladı.


Mudanya Meyve Üreticileri Birliği'nin öncülüğünde 11 Eylül'e kadar açık kalacak olan festivale Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden 50 firma katıldı. Bin 500 ürünün sergilendiği Yöresel Ürünler Festivali Hatice Kayan İlköğretim Okulu'nun önündeki alanda dualarla açıldı. Açılışa Mudanya Meyve Üreticileri Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, eski Ak Parti Milletvekili İsmet Su, AK Parti ve CHP yönetin kurulu üyeleri ile Mudanya Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Aydoğan, “Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden 50 firmanın bin 500'ü aşkın ürünle katıldığı Yöresel Ürünler Festivali 11 Eylül'e kadar açık kalacak. Festivale katılanların tamamı tescilli firmalar. Anadolu'ya mahsus gıdaların tanıtımına katkı sağlamak maksadıyla düzenlenene festivalimize katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” derken, birlik olarak kendilerinin de Mudanya'ya ait ürünlerin bu festival alanında yer bulacağını söyledi.


Mahallî ürünlerin tüketiciyle buluşacağı stantlar 11 Eylül'e kadar saat 11.00 ile 22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.