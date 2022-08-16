Mudanya'daki 3 sokak için başkan talimat verdi

Mudanya'da yaşanan su baskınlarıyla ilgili anında çalışma başlattıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Selin ilk dakikalarından itibaren arkadaşlarımız Mudanya'da sıkıntılı yerlere müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri tam teşekküllü olarak sel afetinin yaralarını sardı. 88 tane su basan ev ve işyeri ile ilgili mağduriyetleri de giderdik. 3 sokakta eğimden dolayı mağduriyet var. 30-40 esnafın mağduriyetini de biz gidereceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya'da dün yaşanan sağanak yağışta su baskını yaşanan yerlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun bir afet olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Çok yoğun bir yağış olan süreçtir. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika sürmüş. Sahte ve tekrar gelen ihbarlarla birlikte 280 tane Bursa genelinden ihbar gelmiş. Bu ihbarların 114 tanesi bireysel olarak ayrı kişiler. Tek tek kayıtları mevcuttur. Mudanya'dan 88 tane ihbar gelmiş. Bu ihbarların da hepsine müdahale edilmiştir. Gönül arzu eder ki, bir tane dahi böyle sorun yaşamayalım. 88 tane ihbara ev veya iş yeri olarak baktığınızda çok yüksek rakam gibi gözükmeyebilir” dedi.

“Çocuğa gösterseniz su basacağını söyler”

İlçe belediyesinin yaptığı 3 tane sokağı gezdiğini ifade eden Aktaş, “Üzülerek söylüyorum ki, değil benim gibi belediye başkanı veya fen işleri daire başkanı, 10 yaşındaki çocuğu da koysanız bu sokakları su basacağını söyler. Sokak sağa doğru meyilli, resmen bağırıyor. Sağ taraftakilere su basmış, ancak sol taraftakilere basmamış. Sol taraftakiler mutlu. Oradaki mağduriyetlerin de giderilmesi konusunda talimat verdim."şeklinde konuştu.

“Onlar yapmazsa biz yapacağız”

Gereken birimlere talimat verdiğini belirten Aktaş, “Arkadaşlara, ‘Hemen irtibata geçin düzeltsinler. Eğer düzeltmezlerse, acil gereğini yapın' dedim. O 3 sokakta da zaten 30-40 tane mağdur esnaf var. Gerekli dersleri çıkartmamız gerekiyor. Bu Amerika'da da oluyor. Can kaybının olmamış olması bizleri sevindirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri tam teşekküllü olarak sahada yer alıyor” dedi.

“Biz 24 saat esasına göre çalışıyoruz”

Sabah oda başkanlarıyla birlikte Mudanya'da ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Aktaş, “Buradan siyaset yapmanın derdinde değilim. Maalesef başlarının tatil mevzusundan dolayı bana da algı yapmaya çalışanlar olmuş. Köşelerinde yazanlar olmuş. Ben dün sabah 06.45'te yola çıktım. Ankara'ya gittim. Ankara'ya niye gittim. Spor Bakanlığına 400 milyonluk fiyat artışından dolayı ek protokol götürdüm. Dünya Göçebe Oyunlarıyla alakalı, İznik'te yapılacak büyük organizasyonun tanıtım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantı için gittim. Gece döndüm. Ayağımın tozu ile döndüğüm gibi Demirkapı'daki yangınını başından sonuna kadar yakından takip ettim. Bu benim işimdir. Bu ekstra veya kahramanlık peşinde de değilim. Millet bana bunun için oy verdi. Beni bunun için insanlar görevlendirdi. Bir yerlerde yokmuşum algısı yapılmaya çalışıldı. Ben yoksak ekip arkadaşlarım var. Dünden beri de işlerini en iyi şekilde yapıyorlar” şeklinde konuştu.