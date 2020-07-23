Mudanya'daki kurban satış yeri denetlendi

Mudanya Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı ncesinde Mudanya Dolgu Alanı'nda bulunan kurban satış yerinde denetim yaptı.

Kurban Bayramı sebebiyle Mudanya Dolgu Alanı'nda kurulan kurban satış yeri Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Birimi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık hayvanların sağlık raporu, pasaport / nakil, küpe gibi belgelerini kontrol etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene tedbirlerin daha da artırıldığını belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kurbanlıklarımız bu sene randevulu sistem ile sosyal mesafe kurallarına uyularak kesilecek. Bayram boyunca Veterinerlik birimimiz ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli denetimleri yapacak” dedi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen uyarılara, virüs tedbirleri ile özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Türkyılmaz, 544 00 52 nolu numaradan kesim için randevu alınabileceğini sözlerine ekledi.